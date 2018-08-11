الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2018 - 23:06
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محمد عبد السلام: اذا لم يتحرك العالم ومجلس الامن بمسؤولية لوقف العدوان فانهم يشجعون التحالف الارعن على ارتكاب المزيد
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اردوغان: المسألة ليست مسألة دولار أو يورو أو ذهب وإنّما حرب اقتصادية ضدنا اتخذنا جميع التدابير اللازمة لمواجهتها
رئيس الوزراء التركي: المواقف العدائية التي استهدفت ايران وروسيا وتركيا لن تعيق التعاون والتضامن بين دولنا
رئيس البرلمان التركي: نرى ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية تتحول الآن الى حرب اقتصادية عالمية
المتحدث باسم الحكومة الاردنية: مقتل عنصر من القوات الامنية اثناء مداهمة في مدينة السلط
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وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية
وحدات الجيش السوري تواصل عملياتها على محاور بادية السويداء ويبسط سيطرته على عدد من المناطق والقرى
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة مواطنين اثنين بجروح متوسطة جراء اطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين شرق غزة
سفن الحرية تتعرض لاطلاق نار من البحرية الصهيونية بعد كسرها المنطقة العازلة شمال قطاع غزّة
الداخلية الاردنية: مقتل رجل أمن واصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة زرعت اسفل سيارة دورية أمنية غرب عمان
الاجهزة الامنية الاردنية تشن عملية دهم شرقي عمان لتوقيف المشتبه في تورطهم بعملية تفجير سيارة أمنية بمنطقة الفحيص
منظمة الهجرة الدولية: إنقاذ نحو 128 مهاجرا من غرب افريقيا بينهم نساء واطفال في الصحراء قرب الجزائر
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية
منذ 49 mins
11 August، 2018
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