أكد الإمام السيد علي الخامنئي في معرض رده على طلب رئيس السلطة القضائية، على ضرورة معاقبة المفسدين الاقتصاديين بشكل سريع وعادل.

واشار رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني في رسالة وجهها الى الإمام السيد علي الخامنئي، الى الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء ضد الشعب الايراني، وارتكاب جرائم من قبل المخلين والمفسدين الاقتصاديين في هذه الظروف، وذلك تماشيا مع اهداف الاعداء، وطلب موافقة سماحة القائد على اتخاذ اجراءات خاصة للتصدي بحزم وسرعة في اطار قانون معاقبة المخلين بالنظام الاقتصادي للبلاد وقانون العقوبات الاسلامية.

واقترح رئيس السلطة القضائية في هذه الرسالة، منع اي تعليق او تخفيف للعقوبات بحق المخلين والمفسدين الاقتصاديين.

ووافق الإمام السيد علي الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية، مؤكدا ضرورة معاقبة المفسدين الاقتصاديين بشكل سريع وعادل، وان یتم توخي الدقة المطلوبة في اصدار الاحكام.

المصدر: وكالة أنباء فارس