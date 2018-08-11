قالت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الاردنية وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ان الاجهزة الامنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية ارهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الارهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الاجهزة الامنية الى مدينة السلط لالقاء القبض على المشتبه بتورطهم بهذه العملية.

واوضحت غنيمات أن المشتبه بهم رفضوا تسليم انفسهم وبادروا باطلاق النار الكثيف على القوة الامنية المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي تحصنوا به في وقت سابق وفخخوه، مما ادى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية المداهمة، ونجم عن الاشتباك مقتل احد افراد القوة الامنية واصابة عدد منهم بالاضافة الى اصابة عدد من المدنيين.

واكدت ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على 3 اشخاص خلال مداهمة احد المباني في مدينة السلط.

المصدر: وكالة عمون