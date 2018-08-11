استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم رياشي، يحيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال رياشي بعد اللقاء إن “اللقاء كان ممتازا وكافة الامور إيجابية والرئيس بري يساعد الرئيس المكلف في حلحلة العقد أمامه”، وتابع “هكذا فعل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”.

وأضاف رياشي “لكن يبقى بعض العقبات أهمها ان بعضهم يظن ان الحكومة تؤلف على جبل الاولمب حيث تعيش آلهة الأساطير، في حين اننا كائنات بشرية عادية نسعى الى ذلك”، وتابع “يجب ان يتواضع البعض ويعرف ان وحدة المعايير هي كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه بل عليه وقبل سواه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام