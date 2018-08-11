قال الامين العام لـ”التظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد إن أزمة الكهرباء هي أحد أخطر مظاهر تفشي الفساد في لبنان ولا يقل خطرا عنها الفساد المستشري في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الاتصالات والنفايات وغيرها.

ولفت سعد في حديث له السبت الى انه “من الواضح أن الفساد ليس مجرد ظاهرة فردية محدودة، بل هو يطال مؤسسات الدولة ورجالاتها”، وتابع “مما لا شك فيه أن لهذا النهب المنظم انعكاسات سلبية خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة أصلا”.

وشدد سعد على “حق الناس بالعيش في بيئة نظيفة والحق في فاتورة هاتف مقبولة فضلا عن عدم استنزاف مداخيلهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام