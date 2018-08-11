شدد رئيس الهيئة التنفيذية في “حركة أمل” النائب محمد نصرالله على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لإجراء تغيير جذري في الأداء السياسي والإداري لمؤسسات الدولة”.

وقال نصر الله في حديث له الشبت إن “التجاذب السياسي ليس في مصلحة أحد وينذر بمخاطر كبيرة خصوصا أن الوضع المعيشي والاقتصادي يخنق المواطنين”، ودعا “لوضع خطط شاملة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

من جهة ثانية، طالب نصر الله “بإيلاء القطاع الزراعي أولوية خصوصا لناحية تصريف إنتاج المزارعين وضرورة اعتماد سياسة تدعم المزارع وتحميه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام