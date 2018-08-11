أصيب أربعة شبان فلسطينين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة بيت أمر ومثلثي الطربيقة والعين وألصقت منشورات تحذيرية على الجدران تحذر المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد الاحتلال”.

وأشارت المصادر الى أن “قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية على الشبان ما أدى إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم وتم تقديم العلاج لهم من قبل اسعاف الهلال الأحمر”، وأضافت ان “قوات الاحتلال صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها”.

المصدر: فلسطين اليوم