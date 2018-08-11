أطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة السبت مسيرة بحرية من ميناء غزة تجاه العالم سعيا لكسر الحصار المفروض من 12 عاما.

وقالت مصادر فلسطينية “انطلقت سفن كسر الحصار للانطلاق من ميناء غزة وعلى متنها مواطنين وجرحى ومرضى من القطاع”.

وكانت عدة مسيرات بحرية انطلقت من ميناء غزة منذ أسابيع، لكسر الحصار ومساندة الصيادين في وجه اعتداءات الاحتلال بحقهم.

وتحاول بحرية الاحتلال دوما إرهاب المواطنين على متن سفن الحرية، سواء التي تخرج من القطاع نحو العالم أو التي تأتي لغزة من العالم وعلى متنها متضامنين عرب وأجانب.

المصدر: فلسطين اليوم