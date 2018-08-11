رفعت السلطات المالية من مستوى جاهزيتها لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأحد، والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة اسمايلا سيسي.

ووصل رئيس الوزراء سومايلو بوبيي مايغا السبت الى منطقة موبتي المضطربة والتي توقف التصويت في بعض مكاتبها في الجولة الأولى بسبب العنف، للإشراف على مدى جاهزية الشرطة والجيش لتأمين مكاتب التصويت ومساعدة الناخبين على الانتقال بأمان اليها.

وحشدت وزارة الدفاع المالية 6 آلاف عسكري إضافي لتأمين الانتخابات خلال الجولة الثانية، لينضافوا إلى 30 ألف جندي قاموا بتأمين الجولة الأولى من الانتخابات.

المصدر: سبوتنيك