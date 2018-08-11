أعلنت السفينة الإنسانية “اكواريوس” التي عادت الى قبالة السواحل الليبية أنها تواصل مهمتها بعد أن أنقذت 141 شخصا الجمعة في عمليتين

مختلفتين.

وقالت منظمتا “أس او أس المتوسط” و”أطباء بلا حدود” عبر تويتر إن السفينة “نبقى في منطقة البحث والإنقاذ مستعدة لمساعدة أي زورق يواجه مشاكل”.

وخلال عملية الجمعة أغاثت السفينة 116 شخصا بينهم 67 قاصرا غير مرافقين معظمهم من الصومال واريتريا.

وبحسب المنظمتين كان زورقهم الخشبي “المكتظ” الذي لم يكن ينقل مياها أو طعاما على بعد 24 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال ابو كماش.

وكانت السفينة انقذت صباح الجمعة 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا يستقلون زورقا خشبيا على بعد 26 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال زوارة.

وفي حزيران/يونيو أنقذت أكواريوس 630 مهاجرا قبالة ليبيا. لكن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) رفض السماح لهم بالنزول في إيطاليا وكذلك حكومة مالطا، ورست السفينة بعدها في احدى الموانىء الاسبانية، ثم بقيت أكواريوس في مرسيليا لشهر في محطة تقنية.

وأعلن خفر السواحل الإيطاليون انه تم ليل الخميس الجمعة قرب السواحل الشرقية لصقلية اعتراض سفينة شراعية تنقل 61 باكستانيا أنزلوا في الجزيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية