قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفت إنه “لا حاجة لتدخل أي دول في ليبيا”، وأكد أن “قواته تسيطر على غالبية مناطق البلاد”.

وأضاف حفتر في حديث له السبت “لسنا في حاجة لأي تدخل عسكري من أي دولة بل إننا على نعتمد على وحدات جيشنا ونثق بقدراتنا العسكرية الليبية في الدفاع عن أراضي الدولة”.

وتابع حفتر أن “القوات المسلحة الليبية تسيطر الآن على ما يزيد عن 80 % من الجغرافيا الليبية فضلا عن غالبية المنشآت النفطية من حقول وموانئ بالإضافة إلى الحدود الشاسعة مع كل من مصر وتشاد والنيجر والجزائر وأن كل ذلك تحقق بجهود عسكرية ليبية صرفة”.

المصدر: سبوتنيك