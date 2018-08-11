أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين أنور أبو طه أن “التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ومدتها هي مسألة تقررها المصلحة الميدانية لشعبنا ومقاومته”.

وقال أبو طه في حديث له السبت إن “حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن أن توافق على أيّ شكل من أشكال الهدنة التي تعترف بالعدو أو تشرع العدوان أو ترتكز لشروط سياسية تهدر الحقوق الوطنية أو تصادر حق المقاومة في الرد على أي عدوان”.

وأوضح أبو طه أن “الجهاد تتعامل مع أي موقف من إسرائيل على قاعدة مشروعية المقاومة الشاملة وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي هو حجر الأساس في برنامج حركة الجهاد وفكرها”.

المصدر: فلسطين اليوم