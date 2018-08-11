أدانت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الجريمة الإسرائيلية البشعة بحق الصحفيين والطواقم الطبية الجمعة في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المسعفين والصحفيين.

وقالت الجبهة في بيان لها السبت إن “الاستهداف الإسرائيلي الممنهج والمتعمد للصحفيين والطواقم الطبية يهدف للتغطية على انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني لدور الصحفيين في كشف وفضح جرائم الاحتلال ودور الطواقم الطبية في اسعاف الجرحى ورفع معنوياتهم”.

ودعت الجبهة “النقابات والاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية والعمل على مقاطعة الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم