أحبطت قوات الأمن المصرية اليوم السبت هجوما على كنيسة بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة شمال القاهرة.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصادر أمنية أنه “تم التعامل مع الإرهابي على بعد 200 متر من الكنيسة”، مضيفا أن “الأجهزة الأمنية انتقلت إلى محيط الواقعة، وتم فرض كردون أمنيا في محيط الحادث، وانتقل خبراء المفرقعات، ولا تزال التحقيقات مستمرة”.

وقال الدكتور أحمد الأنصار رئيس هيئة الإسعاف إن “حادث التفجير الذي وقع بمدينة مسطرد أسفر عن وفاة شخص واحد”.

فيما أشار موقع “اليوم السابع” إلى أن “التشديدات الأمنية في محيط الكنيسة دفعت الانتحاري للتراجع ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف أعلى كوبري مسطرد ومصرعه على الفور دون سقوط ضحايا”.

المصدر: سبوتنيك