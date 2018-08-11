اعلنت الشرطة العراقية السبت مقتل خمسة اشخاص من عائلة واحدة في هجوم شنه مسلحون ينتمون الى تنظيم داعش على حاجز تفتيش في قرية شمال مدينة تكريت الواقعة على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد.

وقال ضابط في الشرطة طالبا عدم كشف هويته إن “عناصر داعش تسللوا عبر جبال حمرين وعبروا نهر دجلة بعد منتصف ليل الجمعة السبت وهاجموا حاجزا للتفيش تابعا للحشد العشائرئي في قرية البوجواري شمال مدينة بيجي”.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر”، موضحا أن “المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة”.

وفقد تنظيم داعش السيطرة جميع المدن في العراق لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية وزراعية خصوصا في منطقة جبال حمرين الوعرة ويقوم بهجمات بين فترة واخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية