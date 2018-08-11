شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ظهر السبت، جثامين 3 شهداء بينهم مسعف متطوع، سقطوا بنيران جيش العدو الإسرائيلي الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة”. وانطلقت مواكب تشييع الشهداء الثلاثة من مستشفى الشهيد “أبو يوسف النجار” في رفح تجاه منازل ذويهم. وتوجه موكب تشييع الشهيد المسعف المتطوع عبد الله القططي (22 عاما) إلى منزله في حي تل السلطان غربي رفح، بمشاركة عدد من سيارات الإسعاف وعشرات المسعفين والطواقم الطبية، ثم إلى مسجد بلال بن رباح في الحي للصلاة عليه.

فيما توجه موكب تشييع الشهيد علي العالول (55 عاما) إلى منزله في خربة العدس وسط رفح، وسط هتافات غاضبة وحالة من الحزن، ومن ثم إلى مسجد “بدر” في المدينة لأداء صلاة الجنازة عليه. أما موكب الشهيد أحمد أبو لولي (40 عاما) فتوجه محمولا على الأكتاف إلى بلدة “الشوكة” شرقي مدينة رفح، ومن ثم إلى مسجد “بدر”، تمهيدا للصلاة على شهيدي رفح في موكب جنائزي مشترك. وانطلقت مسيرات العودة السلمية في الـ 30 من مارس / آذار الماضي، حيث يتظاهر الفلسطينيون بشكل سلمي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. ويقابل جيش العدو هذه المسيرات بالاعتداء على المتظاهرين بشتى وسائل القتل والقمع، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 160 فلسطينيا وإصابة نحو 18 ألفا آخرين.

المصدر: وكالة انباء الأناضول