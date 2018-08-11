تابع الجيش السوري السبت تقدمه في عمق بادية السويداء واحكمت سيطرتها على مساحات ومناطق وتلال حاكمة جديدة فيها. وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في السويداء أن “وحدات من الجيش والقوات الرديفة نفذت صباح السبت عمليات جديدة لتطهير عمق بادية السويداء من إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي ووصلت الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق على بعض محاور عملياتها”. ولفت المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن “تحرير سد الزلف والقلعة القديمة وتلول القنطرة وسوح النعامة وأرض الكراع وواصلت وحدات الجيش تقدمها مدعومة بالقوات الرديفة باتجاه تلول الصفا وتل علم والهبيرية وبئر الشيخ حسين بالتوازي مع قصف تحركات ومقرات وتحصينات إرهابيي “داعش” بمختلف الوسائط النارية وتكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد”. وذكر المراسل أن “وحدات الهندسة تابعت تمشيطها للطرق وللمساحات المحررة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها إرهابيو “داعش” لإعاقة تقدم بواسل جيشنا”. ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من منطقة البادية الوعرة شمال شرق السويداء، حيث توجد آخر تجمعات التنظيم جنوب سورية، منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

المصدر: وكالة سانا - سوريا