كشفت الداخلية الأردنية عن أن الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أمس الجمعة وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص، شمال غربي العاصمة عمّان، ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. وقالت الداخلية، في بيان صباح اليوم السبت “على إثر حادثة الانفجار التي وقعت مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع”.

وأضاف البيان “التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة، وإصابة 6 من أفراد الدورية، 4 من قوات الدرك، واثنان من قوة الأمن العام”. وأكد البيان “هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين. وكانت قوات الدرك الأردنية والأمن العام الأردني أعلنت، في بيان أمس الجمعة “انفجار مركبة درك خارج منطقة مهرجان الفحيص الفني، أسفر الحادث عن مقتل رقيب درك وجرح أربعة من مرتبات الدرك واثنان من مرتبات الأمن العام”. ووقع حادث الانفجار في مركبة تتبع لمحطة أمنية لقوات الدرك أثناء اصطفافها في الطوق خارج موقع المهرجان للمشارك بواجب في المهرجان، وفقا للبيان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية