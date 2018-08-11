أكدت بيانات الاتحاد العالمي للصلب، تقدم ايران مركزين الى المرتبة 11 عالميا بانتاج 12.516 مليون طن من الصلب في النصف الاول من عام 2018، بنمو 25.8 بالمئة على اساس سنوي.

واشارت البيانات الى أن انتاج الصلب الايراني في النصف الاول من عام 2017، كان قد سجل 9.947 مليون طن.

وتخطت ايران بالنصف الاول، انتاج دول صناعية كبرى مثل فرنسا واسبانا وبريطانيا وكندا واستراليا والنمسا، فيما ازاحت المكسيك واوكرانيا عن المرتبة الحادية عشرة.

وتصدرت الصين القائمة بـ 451 مليون طن تلتها كل من اليابان 52.98 مليون طن والهند 52.83 مليون طن.

المصدر: وكالة انباء فارس