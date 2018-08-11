قام سلاح الجو التركي السبت، بالقضاء على 4 إرهابيين من منظمة “بي كا كا” بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. وأفادت مصادر أمنية للأناضول أن القوات المسلحة تواصل بحزم عملياتها في مكافحة الإرهاب، وتكبد “بي كا كا” خسائر كبيرة من خلال العمليات البرية والجوية. وأضافت المصادر أن عدد إرهابيي “بي كا كا” الذين تم تحييدهم خلال اليومين الأخيرين جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، وصل مع تحييد العناصر الأربعة اليوم، إلى 13 إرهابيا. وأشارت المصادر أن العناصر الأربعة المذكورين تم تحييدهم بواسطة طائرة بدون طيار في قضاء “بيت الشباب” بشرناق. تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التركية حيّدت خلال عمليات جوية أمس 5 إرهابيين من “بي كا كا” بمنطقة هاكورك شمالي العراق و4 آخرين بريف ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية