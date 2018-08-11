أعلن مقر حمزة سيد الشهداء عليه السلام التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية عن القضاء على جماعة إرهابية كانت تنوي دخول البلاد من منطقة شمال غرب ايران مبشراً بمحاصرة هذه الجماعة الارهابية بواسطة قوات المقر والقضاء على 11 إرهابياً منهم.

ونقلاً عن العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء(ع) “قامت الليلة الماضية جماعة إرهابية تابعة للاستكبار العالمي ومنظمات استخباراتية أجنبية بمحاولة إقتحام حدود البلاد من منطقة أشنوية شمال غرب ايران للقيام بعمليات تضرّ بالأمن وعمليات تدميرية حاصرتها قوات الأمن الايراني الشجاعة التابعة لحرس الثورة الاسلامية أهلكت 10 من أفرادها وأُصابت واحداً منهم”.

كما تم خلال العملية ضبط عدد كبير من العتاد والذخيرة وأجهزة الاتصالات.

علماً بأنّ مدينة اشنوية تقع في محافظة آذربايجان الغربية الايرانية تبعد عن مدينة ارومية 70 كيلومتراً وهي حلقة وصل بين العراق وتركيا.

المصدر: وكالة ارنا