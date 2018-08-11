استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني بشدة استمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين أثناء تغطيتهم المهنية لفعاليات مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، والتي كان آخرها أمس الجمعة حيث أصيب ثلاثة من الصحفيين برصاص الاحتلال.

وأكد التجمع الإعلامي في بيان صحفي “أن التقاعس الدولي عن توفير الحماية اللازمة للصحفيين بالرغم من الجرائم الإسرائيلية الواضحة بحقهم؛ شكّل مساحة إضافية لقوات الاحتلال لمواصلة هذا العدوان في استخفاف واضح بكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي”.

ويرى التجمع في “استمرار تلك الاعتداءات تجاوز خطير للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرّم المساس بالصحفيين”.

وجدد التجمع الإعلامي مطالباته “بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين ووضع حد لمسلسل الاستهداف الذي يتعرضون له على مرأى ومسمع من العالم بأسره”.

المصدر: فلسطين اليوم