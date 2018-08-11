تم اكتشاف آثار في السعودية تعود إلى حقبات ما قبل الإسلام، وبالتحديد منذ 3 آلاف عام.

وبحسب ما أوردته صحيفة “عاجل” السعودية، تم اكتشاف الآثار في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، وترجع إلى حقبات مختلفة قبل الإسلام، إضافة إلى بقايا مساجد تعود للعصر العباسي.

وقال رئيس قسم العناية بالتراث السعودي، في منطقة عسير المهندس عبد العزيز آل غانم، إن الآثار تعود إلى 3 آلاف عام، وأن الموقع يضم بقايا من حضارة حمير، إضافة إلى مبانٍ إسلامية عبارة عن بقايا مسجدين، ينتميان للعهد العباسي وما بعده مبنيين من طوب الآجر، وهما عبارة عن مسجد كبير مبني فوق مسجد آخر أسفل منه، وتم بناؤهما فوق أساسات حصن جرش.

وأضاف أنه عثر- أيضا- على العديد من القطع الأثرية المتنوعة التي تنتمي إلى ما قبل الإسلام، مشيرا إلى أن التنقيب بدأ منذ 9 سنوات بفريق سعودي- أمريكي مشترك.

المصدر: سبوتنيك