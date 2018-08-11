عيّن الرئيس الايراني حسن روحاني محسني بندبي، وزيرا بالوكالة لوزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، بعد حجب مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الثقة عن الوزير السابق علي ربيعي الاربعاء الماضي. وجاء في القرار الرئاسي الذي نُشر على الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية السبت، أنه وبحسب المادة 135 من الدستور الايراني تم تعيين ” محسن بندي” وزيرا بالوكالة لوزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، نظرا لخبراته الادارية والتنفيذية وكفاءته. واعرب روحاني عن أمله بأن “يوفق محسني بندبي بمهامه عبر التعاون مع كافة منتسبي الوزارة في اطار تقديم الخدمات للشعب الايراني والالتزام بنظام الجمهورية الاسلامية والقوانين والميثاق الأخلاقي للحكومة الحالية”.

المصدر: وكالة انباء فارس