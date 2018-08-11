تكاد تكون بعض السلوكات اليومية المتكررة قاتلة بالنسبة للمخ باعتباره “مركز الجسم البشري”، والتي للا يهتم لها الكثيرون، بهذا الخصوص أشار موقع “ديلي هيلث بوست”، المعني بالشؤون الصحية، أن “هناك عادات نقوم بها بصفة يومية، قد تتسبب في تدمير المخ وتعرقله عن أداء مهامه بالطريقة المثلى”..

-الشعور بالملل: حين ينفض من حولك الأصدقاء إصنع لنفسك أصدقاء جددا..

-عدم تناول وجبة الإفطار: الإفطار أهم وجبة خلال اليوم، فالمخ يعمل بكل طاقته عند تغذيته كل صباح.

-الهواتف الذكية : التعرض لمجال كهرومغناطيسي لوقت طويل يضر المخ كثيرا، لذلك قلل من استخدام هاتفك..

-العمل أثناء المرض : إذا شعرت بالمرض، إبق في المنزل فإصابتك بالعدوى تعرقل عمل المخ.

-الإفراط في الطعام : السمنة المفرطة تعرضك لضمور المخ والإصابة بالخرف.

-قلة التواصل : خلال الكلام، تستعمل مع الناس أجزاء من المخ غير الأجزاء المسؤولة عن الكتابة، حين لا تتواصل كلاميا مع الآخرين فإنك توقف تلك الوظائف المخية عن العمل..

-قلة النوم : يخزن المخ أثناء النوم الذكريات ويتخلص من السموم، فقلة النوم تسبب مشاكل متعددة بالذاكرة

-التدخين : يحوي سموما تضر بأغشية الخلايا المخية، فهذا الضرر يؤدي إلى خلل بالإتزان..

-السكر : ربطت الدراسات الحديثة بين تناول السكر بكثرة ومعدلات الإصابة بمرض ألزهايمر.

-تلوث الهواء : ربطت الدراسات بين تلوث الهواء والإصابة بأمراض ضمور المخ والخرف..

المصدر: اخبار الان