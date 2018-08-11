أدان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه حافلة طلاب وسط سوق مدينة ضحيان بمحافظة صعدة والتي أدت إلى استشهاد 43 وأكثر من 60 جريحاً.

وأكد المصدر أن هذه المجزرة البشعة ستضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ ثلاث سنوات ونصف والتي سقط نتيجةً لها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في مختلف محافظات ومناطق اليمن.

وقال المصدر إن جريمة قتل الاطفال في سوق ضحيان بمحافظة صعدة هي جريمة حربٍ مكتملة الأركان ومن المؤسف أنها تتم وسط استمرار الصمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الشعب اليمني وهو الأمر الذي يساهم إلى حدٍ كبير في تشجيع هذا العدوان على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة.

وأضاف المصدر أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا اليمني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية لن تسقط بالتقادم وأنه سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة كل المسئولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام الحارة لأسر الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

المصدر: المسيرة نت