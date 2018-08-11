قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندا النجارإن تركيا لم تتصل بصندوق النقد لطلب مساعدة مالية.

وأضافت راندا النجار قائلة في بيان بالبريد الإلكتروني: “لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية إلى أنها تدرس طلب مساعدة مالية”.

وأفادت بأن صندوق النقد الدولي لن يعقب على الهبوط الحاد في الليرة التركية، مشيرة إلى أن الصندوق لا يعقب على التحركات اليومية للعملات.

وحققت تركيا نجاحا كبيرا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي في العام، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من “تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000.

ولم تتقدم تركيا بأي طلب للحصول على القروض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة 1970 – 1980، لكنها وقعت مع الصندوق في عام 1980، أول اتفاقية استعداد ائتماني طويلة الأمد.

ونجحت تركيا في العام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق الدولي، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها رئيس الوزراء آنذاك ورئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.

المصدر: روسيا اليوم