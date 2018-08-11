انتقدت بيونغ يانغ الجمعة تصريحا أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودعا فيه إلى نزع القدرات النووية لكوريا الشمالية بطريقة يمكن التحقق منها ولا يمكن الرجعة عنها متهمة الأمين العام بالانحياز الى الموقف الأميركي.

وقالت البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة إنه يجب على غوتيريش “أن يفعل ما هو مفيد للسلام والاستقرار وليس مجرد ترداد نغمة العقوبات لإرضاء بلد معين”.

وأضافت إن قول الأمين العام إن كوريا الشمالية يمكنها أن تصبح “عضوا عاديا في المجتمع الدولي في هذه المنطقة عبر نزع القدرات النووية بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن الرجعة عنها” هو تصريح “طائش”.

وأكدت البعثة أن بيونغ يانغ أصيبت ب”صدمة” من جراء هذا التصريح الذي أتى “في وقت يدعم فيه العالم القمة التاريخية التي عقدت بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة والبيان المشترك في سنغافورة”.

وكان غوتيرتيش أدلى بهذا التصريح الأربعاء إثر لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية