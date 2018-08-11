تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة، للوضع في في سوريا وللعلاقات مع إيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتضب ” بأن الرئيس ماكرون كان قد طلب هذا الاتصال مع ترامب لمتابعة المحادثات التي بدأت قبل أيام وللتحضير لاستشارات دبلوماسية جديدة خلال الأيام المقبلة”.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ماكرون، التجارة والأمن.

وكتب ترامب على موقعه على “تويتر”: لقد أجريت محادثة هاتفية جيدة للغاية مع إيمانويل ماكرون ، رئيس فرنسا ، ناقشنا، مواضيع مختلفة ، لا سيما الأمن والتجارة” .

المصدر: وكالة سبوتنيك