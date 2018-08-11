ترامب يبحث خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون الأمن و التجارة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2018 - 06:53
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
ترامب يبحث خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون الأمن و التجارة (سبوتنيك)
منذ 11 mins
11 August، 2018
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