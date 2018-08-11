أعلن وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواخاردو أن الوفدين الأميركي والمكسيكي اللذين يتفاوضان لتعديل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) اتفقا في ختام جلسة محادثات جديدة في واشنطن الجمعة على استئناف محادثاتهما الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير المكسيكي الذي يرأس وفد بلاده الى هذه المحادثات أن “التوصل الى اتفاق قبل نهاية الشهر أمر ممكن”، وحذر من أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به”.

وقال الوزير المكسيكي “لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به”، وذكر أنه “جرى ترك المسائل الأكثر صعوبة الى النهاية، بما في ذلك المطلب الاميركي المتعلق بوجوب المصادقة على الاتفاقية كل خمس سنوات”، وأضاف “نحن نعمل كما دأبنا منذ ثلاثة أسابيع وقد أحرزنا الكثير من التقدم سنعود الأسبوع المقبل”.

وتابع الوزير المكسيكي “كما قلت سابقا ما من اتفاق على شيء اذا لم يتم الاتفاق على كل شيء”، وأوضح أن “المسؤولين المكسيكيين والأميركيين سيواصلون التفاوض على المسائل الثنائية قبل أن ينضم نظراؤهم الكنديون الى هذه المفاوضات الرامية الى تحديث الاتفاقية التجارية التي تربط بين الدول الثلاث منذ 24 عاما”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية