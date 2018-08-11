تعرضت دورية عسكرية تابعة للجيش الموريتاني لاعتداء شنه مسلحون مجهولون شمال البلاد على الحدود مع مالي.

وقال بيان للجيش الموريتاني إن “الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وجرح آخرين فيما أصيب جنديان موريتانيان تم إخلاؤهما لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان ان “دورية من المنطقة العسكرية الثانية اشتبكت مع عنصر معادي متسلل في نقطة تقع بأقصى الشمال الشرقي من الحدود المالية الموريتانية وقد تم الدفع بتعزيزات من القوى البرية والجوية لتمشيط المنطقة”.

وكان الجيش الموريتاني قد اعلن، أن المنطقة الشمالية لولاية “تيرس زمور” منطقة عسكرية مغلقة، لمنع دخول المهربين والجماعات المسلحة، وتشهد المنطقة من حين لآخر مطاردات بين الجيش الموريتاني وهؤلاء المهربين.

المصدر: سبوتنيك