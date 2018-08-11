أكد مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية في حركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش أن العدو الاسرائيلي راهن على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع من العدوان والقصف المتقطع لغزة على كسر إرادتنا ودفعنا للتراجع والخوف والانكسار.

وقال البطش في كلمة ألقاها خلال مشاركته الجمعة في فعاليات “جمعة لغزة الحياة والحرية” بمخيم العودة شرق مدينة غزة “أراد العدو بعدوانه أن يكسر إرادتنا وأن يدفعنا للخوف والتراجع وعدم المضي قدما في مسيرات العودة لكننا على ثقة بالله أن هذا الشعب المصمم على الحرية، لا يخاف”.

وتابع البطش “اليوم هو يوم تحد لهذا العدو نثبت فيه معا في كل مخيمات العودة وكسر الحصار”، واضاف “اننا لن نتنازل عن حقنا في العودة لفلسطين ولن نحيد عن مطلب كسر الحصار ولن نتراجع عن مسيرة المقاومة والكفاح”، وأكد “ستبقى بنادق المقاومين تحمي هذه المسيرات وترد كيد الكائدين المعتدين على أبناء شعبنا”.

المصدر: فلسطين اليوم