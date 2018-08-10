أبرز التطورات التي سجلت في سوريا يوم الجمعة 10-8-2018.

السويداء وريفها:

– قضى الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على 13 إرهابياً من داعش في منطقة بئر حسن ببادية السويداء.

درعا وريفها:

ـ استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون نتيجة انفجار معمل للعبوات الناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

ـ أرسلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يوم أمس قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 26 شاحنة إلى أحياء درعا البلد والسد والمخيم في مدينة درعا.

دير الزور وريفها:

– تعمل فرق تطوعية على إعادة تأهيل مدينة دير الزور من خلال اعمال التنظيف والتعزيل لعدة مدارس وشوارع في الاحياء الشرقية المحررة من الإرهاب بعد عودة الأهالي.

ـ اعتقلت “قسد” عشرات النازحين المقيمين في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً.

– أرسل “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية تتضمن عناصر تابعة له، إلى “قسد” في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عبر معبر فيش خابور الحدودي بين سوريا والعراق في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

كما ألقت طائرات “التحالف الدولي” مناشيراً ورقية على بلدة السوسة الواقعة تحت سيطرة مسلَّحي داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، طالبت فيها المدنيين بالخروج من البلدة.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل 4 من مسلَّحي “قسد” إثر انفجار عبوَّة ناسفة بهم زرعها مسلحون مجهولون، قرب قرية أبو خشب بريف الحسكة الشرقي.

الرقة وريفها:

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلح من داعش النار عليه شرق بلدة الكرامة في ريف الرقة الشرقي، كما قُتل مسلحٌ من “قسد” إثر وقوع اشتباك بين مسلحيها، على حاجز قرية هنيدة بريف الرقة الجنوبي الغربي، لأسبابٍ مجهولة.

– اقتحم مسلَّحو “قسد” معهد “العروبة” التعليمي بمدينة الرقة وأطلقوا الرصاص خلال وجود الطلاب والمدرسين بالمعهد، لأسبابٍ مجهولة.

كما اقتحم مسلحو “قسد” منازل المدنيين في قريتي الارتوازية وأعيوة في ريف الرقة الشمالي، وفتشوها بحجة البحث عن مسلَّحين من داعش.

ـ اختطف مسلحو “قسد” شخصاً، وصادروا شاحنته بعد أن طلبوا منه الحضور لنقل شحنة من قرية ثلث خنيز في ريف الرقة الشمالي، إلى مدينة الطبقة بالريف الغربي، يوم أمس.

ـ تم انتشال عددٍ من الجثث من خلف المرآب السابق بحارة البدو في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بضربات طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

حلب وريفها:

– اقتحمَ مسلَّحو “فرقة الحمزة _الجيش الحر” المدعومة تركياً، قرية الحمام غرب بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، واعتقلوا عدداً من أهالي القرية، دون معرفة الأسباب.

– وصلَ رتل عسكري أمريكي الى القاعدة العسكرية الامريكية في قرية السعيدية غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أطلق مسلَّحون مجهولون النار على مجموعة من مسلَّحي “فيلق الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على مبنى “المحكمة” التابعة لـ “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ليلة أمس، وكان مجهولون قد أطلقوا النار أول أمس على مبنى “المحكمة” أيضاً، دون ورود معلومات عن إصابات.

– اعتقلت “هيئة تحرير الشام” مسؤول مستودع المتفجرات لدى داعش المدعو “مازن كندي” في منطقة ريف المهندسين بريف حلب الغربي.

في سياق منفصل، فككت “هيئة تحرير الشام” عبوَّة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون جنوب غرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

– اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 10 أشخاص في قرية داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم إلى المصالحة مع الجيش السوري.

ـ منع “المجلس العسكري” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي دخول أي مجموعة مسلَّحة إلى المدينة أو مداهمة أي منزل فيها قبل التنسيق معه.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 6 من مسلَّحي داعش، في قرية النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما أعدمت “الهيئة” 3 أشخاص، في ساحة الساعة بمدينة إدلب، بتهمة التعامل مع داعش.

– انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لـ “هيئة تحرير الشام” على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المشهد المحلي:

– أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن “الفرق الهندسية التابعة للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ مهام إزالة الألغام للمنطقة والمواقع في مجدل وتلبيسة والناصرية في محافظة حمص. وتم تطهير 2 هكتار من الأراضي و20 مبنى وواحد كيلومتر من الطرق.

كما أكد المركز أن 293 مواطنا سوريا عادوا إلى أماكن إقامتهم خلال 24 الساعة الماضية، منهم 195 شخصا في محافظة حمص و98 شخصا عادوا إلى الغوطة الشرقية.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” 250 شخصاً في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماه الشمالي الغربي بسبب سعيهم إلى المصالحة مع الجيش السوري، خلال الـ8 أيام الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

ـ قال الرئيس المشترك لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري، “شاهوز حسن”، إنَّ الجميع يتحدث عن حل سياسي في سوريا، لكن علينا أن نجد من يقدم خطوات إيجابية للوصول إلى حل سوري _ سوري، وأضاف “حسن” أن “الدعوة من الحكومة السورية إلى الحوار كانت خطوة إيجابية، وسيتم تشكيل لجان من أجل الحوار”، لافتاً إلى أن “حزب الاتحاد الديمقراطي” كان وما زال مستعد للحوار، شرط أن يكون عند الطرف الآخر أرضية مناسبة للحوار.

المشهد الدولي:

ـ قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “أهمية مواصلة الجهود الدولية لإعادة إعمار البنية الاجتماعية _الاقتصادية في سوريا وكذلك إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة”.

ـ بحث الرئيس التركي رجب أردوغان خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات المتعلقة بسوريا، ومحادثات أستانا.

ـ ذكر بيانٌ للخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث خلال مكالمةٍ هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو تطورات الأوضاع في سوريا وغيرها من المسائل المطروحة على أجندة اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في هلسنكي الـ 16 من شهر تموز الماضي.

– أعلن رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا، أن “تعزيز العلاقات مع سورية واغناءها يأتي في مقدمة أولويات بلاده بعد اعتراف سورية مؤخراً باستقلال أبخازيا”.

– دعا النائب في البرلمان الأردني، نبيل هشام، إلى ضرورة الإسراع في إعادة العلاقات الأردنية السورية على مستوى الحكومات، موضحا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الدولتين، مضيفاً انه “لا يوجد أساس اليوم يمنع الأردن من السماح للاجئين السوريين بالعودة، وفتح الحدود مع سوريا”.

وأوضح أن ضغوطا كبيرة مُورست على الأردن للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا، إلا أن الأردن اكتفى بحماية حدوده فقط، وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وسوريا لم تقطع على جميع المستويات.

– قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، إن لبنان معني بأن يكون حاضراً في عملية إعادة إعمار سوريا، وأضاف أننا “نؤسس لمرحلة مستقبلية يؤدي لبنان خلالها دوراً فاعلاً في إعادة إعمار سوريا، ليس من باب الاستفادة فقط، إنما من باب العلاقات الأخوية والتاريخية بين الدولتين، لافتاً إلى أن الخطة التي تعمل عليها حالياً وزارة الصناعة اللبنانية هي وصل مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية السورية الشمالية عبر سكة حديد.

– أعلن المتحدث باسم مركز الاعلام الأمني في العراق العميد يحيى رسول، أن قوات حرس الحدود العراقية تمكنت من قتل 5 ارهابيين واعتقال اثنين آخرين إثر إحباط محاولة تسلل لهم شمال قضاء القائم قرب الحدود العراقية السورية.

المصدر: الاعلام الحربي