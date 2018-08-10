استشهد مواطنان فلسطينيان بينهم مسعف و أصيب أكثر من 242 آخرين برصاص العدو الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد المسعف عبدالله القططي أثناء قيامه بإسعاف المصابين شرق رفح والمواطن علي العالول الذي أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر”.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان له “إصابة 84 مواطنا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في الرأس شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وكان آلاف الشبان الفلسطينيين توجهوا للشريط الحدودي بعد صلاة العصر للمشاركة في المسيرة السلمية التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

المصدر: فلسطين اليوم