أعلن مركز الاعلام الأمني، الجمعة، عن القاء القبض على “ارهابي خطير” مسؤول عن مجزرة فلكة العلم بمحافظة صلاح الدين عام 2014.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “مفارز الاستخبارات في صلاح الدين والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإسناد من قيادة عمليات سامراء تتمكن من القاء القبض على ارهابي خطير وهو المسؤول عن مجزرة فلكة العلم والتي راح ضحيتها عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية من أبناء ناحية العلم في العام 2014”. وأضاف رسول، أنه “تم القبض على هذا المجرم خلال عملية نوعية في حي المثنى بمدينة سامراء”.

وكان مصدر امني في محافظة صلاح الدين افاد، في (15 كانون الأول 2014)، بأن تنظيم “داعش” الذي كان انذاك يسيطر على ناحية العلم اعدم 17 منتسباً في الاجهزة الامنية ومدنياً وسط الناحية شرق تكريت.

المصدر: السومرية نيوز