واصلت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها على محاور عملياتها لتطهير بادية السويداء من بؤر إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على قائمة الإرهاب الدولية. وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت انتشارها باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا وأرض الكراع ذات الطبيعة الوعرة، وفرضت سيطرتها على مساحات جديدة الى عمق نحو 40 كم من ريف السويداء الشرقي على بعض المحاور وبالتالي توسيع حزام الأمان للقرى والتجمعات السكنية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن وحدات الجيش قضت على مجموعة إرهابية في أرض الكراع ولاحقت فلول الإرهابيين الفارين إلى عمق البادية بينما دارت اشتباكات عنيفة على اتجاه تلول الصفا أبرز معاقل وأماكن وجود إرهابيي “داعش” في البادية ذات الطبيعة الوعرة مع استهداف تحركاتهم ومقارهم وتحصيناتهم فيها بسلاح الجو والمدفعية ما أسفر عن مقتل العديد منهم وتدمير آلياتهم وأسلحة وذخائر بحوزتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الهندسة تابعت تمشيط الطرق والمغاور والأودية التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين من مخلفات الإرهابيين وقامت بتفكيك عربة بي ام بي مفخخة ومئات الألغام والعبوات الناسفة بينما دمرت سيارة مفخخة تركها الإرهابيون على اتجاه أرض الكراع.

وفي وقت لاحق ذكرت الوكالة أن وحدة من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة دمرت بعد ظهر اليوم خلال عملية نوعية وكرا لتنظيم “داعش” وأوقعت 13 من إرهابييه قتلى وأصابت العشرات منهم في منطقة بئر حسين شرق قرية خربة الأمباشي بنحو 20 كم. ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من منطقة البادية الوعرة شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سورية منطلقا لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

المصدر: وكالة سانا