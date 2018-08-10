وأشارت إلى أنّه “حين تعطي العقوبات النفطية على إيران مفعولها، ربّما بالاقتران مع مشكلات في الإنتاج في بلدان أخرى، قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على العرض العالمي”، لافتةً إلى أنّ “آفاق السوق قد تبدو عندها أقل هدوءًا بكثير ممّا هي عليه اليوم”.

وكانت قد طلبت ​الولايات المتحدة الأميركية​ من جميع الدول، وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني إن أرادت تفادي العقوبات.