أعلنت وزارة المال في بيان أنه “إلحاقا بالخبر عن ضبط الجمارك اللبنانية أدوية منتهية الصلاحية في مستودع في بلدة الدامور – الشوف، افاد المدير العام للجمارك بدري ضاهر أنه بناء على معلومات توافرت لديه تم تكليف أجهزة المديرية العامة المختصة بالمتابعة والاستقصاء، وبعد إحاطة وزير المال علي حسن خليل بالأمر، قام مدير اقليم جمارك بيروت بمؤازرة رئيس شعبة المكافحة البرية التابعة لمديرية الجمارك الاقليمية في بيروت بدهم المستودع، حيث تم بصورة اولية ضبط كمية من الادوية المنتهية الصلاحية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الليرات، وقد تبين أن بعض هذه الادوية المنتهية الصلاحية قد تسرب الى السوق المحلي.

التحقيق ما زال مستمرا لكشف كامل الملابسات المحيطة بهذه القضية، ولتوقيف المتورطين ومعرفة حجم ما تم تسريبه الى السوق المحلي.

تمت إحاطة النيابة العامة الاستئنافية بالأمر التي اشارت الى ضبط المستودع ومتابعة التحقيقات واحالة كامل الملف الى الجرائم المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام