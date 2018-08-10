أبرز التطورات على الساحة السورية:

* درعا وريفها:



– استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء انفجار مستودع ألغام من مخلفات الإرهابيين في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

* دير الزور وريفها:



– تعمل فرق تطوعية على إعادة تأهيل مدينة دير الزور من خلال اعمال التنظيف والتعزيل لعدة مدارس وشوارع في الاحياء الشرقية المحررة من الإرهاب بعد عودة الأهالي.

– أرسل “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية تتضمن عناصر تابعة له، إلى “قسد” في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عبر معبر فيش خابور الحدودي بين سوريا والعراق في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

* الرقة وريفها:

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلح من داعش النار عليه شرق بلدة الكرامة في ريف الرقة الشرقي.

* حلب وريفها:

– اقتحمَ مسلَّحو “فرقة الحمزة _الجيش الحر” المدعومة تركياً، قرية الحمام غرب بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، واعتقلوا عدداً من أهالي القرية، دون معرفة الأسباب.

– وصلَ رتل عسكري أمريكي الى القاعدة العسكرية الامريكية في قرية السعيدية غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

* إدلب وريفها:

– اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 10 أشخاص في قرية داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم إلى المصالحة مع الجيش السوري.

– انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لـ “هيئة تحرير الشام” على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

* المشهد المحلي:

– أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن “الفرق الهندسية التابعة للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ مهام إزالة الألغام للمنطقة والمواقع في مجدل وتلبيسة والناصرية في محافظة حمص. وتم تطهير 2 هكتار من الأراضي و20 مبنى وواحد كيلومتر من الطرق.

كما أكد المركز أن 293 مواطنا سوريا عادوا إلى أماكن إقامتهم خلال 24 الساعة الماضية، منهم 195 شخصا في محافظة حمص و98 شخصا عادوا إلى الغوطة الشرقية.

* المشهد الدولي:

– أعلن رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا، أن “تعزيز العلاقات مع سورية واغناءها يأتي في مقدمة أولويات بلاده بعد اعتراف سورية مؤخراً باستقلال أبخازيا”.

– دعا النائب في البرلمان الأردني، نبيل هشام، إلى ضرورة الإسراع في إعادة العلاقات الأردنية السورية على مستوى الحكومات، موضحا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الدولتين، مضيفاً انه “لا يوجد أساس اليوم يمنع الأردن من السماح للاجئين السوريين بالعودة، وفتح الحدود مع سوريا”.

وأوضح أن ضغوطا كبيرة مُورست على الأردن للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا، إلا أن الأردن اكتفى بحماية حدوده فقط، وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وسوريا لم تقطع على جميع المستويات.

– قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، إن لبنان معني بأن يكون حاضراً في عملية إعادة إعمار سوريا، وأضاف أننا “نؤسس لمرحلة مستقبلية يؤدي لبنان خلالها دوراً فاعلاً في إعادة إعمار سوريا، ليس من باب الاستفادة فقط، إنما من باب العلاقات الأخوية والتاريخية بين الدولتين، لافتاً إلى أن الخطة التي تعمل عليها حالياً وزارة الصناعة اللبنانية هي وصل مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية السورية الشمالية عبر سكة حديد.

– أعلن المتحدث باسم مركز الاعلام الأمني في العراق العميد يحيى رسول، أن قوات حرس الحدود العراقية تمكنت من قتل 5 ارهابيين واعتقال اثنين آخرين إثر إحباط محاولة تسلل لهم شمال قضاء القائم قرب الحدود العراقية السورية.

المصدر: الاعلام الحربي