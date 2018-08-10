عثر باحثون على ما وصفوه بأنه “كنز نادر”، لأقدم “قالب جبنة” في العالم بأحد المقابر الفرعونية في سقارة.

وأشار موقع “فان بيدج” الإيطالي إلى أن الباحثين في جامعة “كاتانيا” الإيطالية عثروا على “أقدم قالب جبن في العالم” بأحد مقابر سقارة، ويرجع عمره إلى 3200 عاما.

وأوضح الباحثون أن “قالب الجبن” الذي عثر عليه، عبارة عن مزيج من حليب الماعز والأبقار والأغنام.

واكتشف الباحثون أن المواد التي تم تحليلها من المقبرة، عبارة عن بقايا صلبة من قالب الجبن، ترجع إلى الفترة 1290 و1213 قبل الميلاد.

وأشارت الدراسة الإيطالية إلى أن الباحثين اكتشفوا مع قالب الجبن الأقدم، أيضا بكتيريا معروفة في تلك الفترة كانت تصيب الماشية والبشر في آن واحد، عرفت باسم “حمى البحر المتوسط”.

واحتفظ صاحب المقبرة بـ”قالب الجبن”، بسبب عادة قديمة للمصريين القدماء بالاحتفاظ بطعامهم المفضل بمقابرهم، حتى يجدوا ما يحبونه، عند استيقاظهم من موتهم لحياتهم الأبدية.

وكانت البعثة الأثرية العاملة في منطقة سقارة والتابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة قد عثرت على مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشر — الدولة الحديثة) والذي كان يدعي “إيورخي”.

وقالت الدكتورة علا العجيزي رئيس البعثة، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه “إن المقبرة كبيرة الحجم، وقد احتفظت بالعديد من النقوش المهمة التي تنم عن علو مكانة هذا الرجل، حيث نقش على جدرانها منظر يصور جيشا من الخيالة والمشاة متجهين في حملة عسكرية إلى خارج حدود مصر الشرقية من خلال حدود مدينة محصنة”.

المصدر: سبوتنيك