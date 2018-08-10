“الوكالة الوطنية”: إصابة عدد من الاشخاص بحادث سير بين فان لنقل الركاب وسيارة على طريق بعلبك الهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2018 - 16:10
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الفلسطينيون في قطاع غزة يحيون عصر اليوم جمعة "الحرية والحياة" للتأكيد على حق العودة والمطالبة بكسر الحصار
الرئيس نبيه بري: ثمة جو إيجابي على خط التواصل لكن ذلك لا يعني قرب الحل الحكومي
مصادر التيار الوطني الحر: اللقاء بين الحريري وباسيل كان إيجابياً للغاية وتم خلاله التأكيد على قيام حكومة وحدة وطنية
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وزارة الدفاع الافغانية: مقتل 150 مسلحا من حركة طالبان خلال افشال محاولتهم للسيطرة على مدينة غزني
الشرطة الكندية: مقتل 4 اشخاص على الاقل في إطلاق نار شرقي البلاد
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
“الوكالة الوطنية”: إصابة عدد من الاشخاص بحادث سير بين فان لنقل الركاب وسيارة على طريق بعلبك الهرمل
منذ 53 mins
10 August، 2018
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