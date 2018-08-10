نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، على حسابه على تويتر شريط فيديو يضع روسيا في المقام الأول ضمن التهديدات التي تواجه الأمن عبر المحيط الأطلسي. وجاء في النص المصاحب للفيديو “أصبحت روسيا أكثر تعنتا في الشرق، بضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، فضلا عن تعزيز القدرات العسكرية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي”. ومن بين التهديدات الأخرى لأمنه، يذكر الناتو الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والهجمات الإلكترونية، وإمدادات الطاقة، وتغير المناخ.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية