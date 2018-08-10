اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة ان “المطلوب إحياء دور الدولة عن طريق حكومة نظيفة، عن طريق قوى سياسية قادرة على إنقاذ الدولة من سقوطها”، مشيرا “إلى أننا نعيش أزمة سقوط، أزمة عتمة وزبالة وقحل وتلوث ومحارق تهدد بغاز الميثان بيروت وكل لبنان بأخطر الأمراض. لقد تحولت الدولة إلى سجن ونيابة عامة وجابي ضرائب ومحاضر سير فضلا عن مطامر للزبالة”.

وعن موضوع تأخير تشكيل الحكومة قال المفتي قبلان: “المعطيات أن التشكيلة الحكومية متعثرة، سيما أن بعض الأفرقاء السياسيين ما زالوا على عنادهم وتعنتهم في طرح المطالب التي لا تنم عن مسؤولية وطنية”، معتبرا “أن من يعرقل ويضع العصي في الدواليب لا يريد دولة، ولا يعنيه ما تعانيه الناس”.

وأسف إلى أنه “قد مر ما يقارب ثلاثة أشهر على التكليف وهم يتماحنون، البلد مهدد بالانهيار اقتصاديا وماليا وهم على الحصص يتجادلون، الناس تعيش الفقر والبطالة وما

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام