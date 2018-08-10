حذرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة من عودة المخاوف حيال العرض العالمي على النفط مع معاودة فرض “العقوبات” الأميركية على إيران.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط عن “عودة الهدوء إلى السوق” النفطية لكنها أشارت إلى أن ذلك “قد لا يدوم”.

وجاء في التقرير “حين تعطي العقوبات النفطية على إيران مفعولها. ربما بالاقتران مع مشكلات في الإنتاج في بلدان أخرى. قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على العرض العالمي”.

ورأت الوكالة التي تتخذ مركزا لها في باريس أن آفاق السوق قد تبدو عندها “أقل هدوءا بكثير” مما هي عليه اليوم.

وطلبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية