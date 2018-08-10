أمر قاض في واشنطن الخميس بعودة طائرة تقل طالبتي لجوء هما أم وابنتها الى بلدهما بعدما طلبتا اللجوء الى الولايات المتحدة. وهدد وزير العدل الأميركي بملاحقته قضائيا بتهمة ازدراء القضاء كما أعلنت منظمة غير حكومية.

وقالت منظمة “الاتحاد الاميركي للحريات المدنية” التي تتمتع بنفوذ كبير إن المهاجرتين كانتا تقدمتا بشكوى للاعتراض على طردهما الى السلفادور. وخصصت جلسة للنظر في طلبهما الخميس. وأوضحت المنظمة التي قدمت الشكوى باسم طالبتي اللجوء أن القاضي منع إبعادهما بانتظار درس القضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية