حصل والدا السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب السلوفينية الاصل على الجنسية الاميركية خلال حفل تجنيس نظم في نيويورك الخميس ويرجح انه تم عبر برنامج للم شمل الاسر يعارضه بشدة الرئيس دونالد ترامب.

وأدى والدا زوجة الرئيس الاميركي. فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس.

وردا على أسئلة صحيفة “نيويورك تايمز” ما اذا كانا حصلا على الجنسية الاميركية بموجب برنامج أطلق عليه الرئيس اسم “الهجرة المتسلسلة” ويتيح للرعايا الاميركيين

المجنسين ان يتولوا كفالة أفراد من عائلاتهم للحصول على الاقامة الدائمة. قال وايلدز “افترض ذلك”.

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال اجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما اذا كانت السيدة الاميركية الاولى كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية