بينت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة آيوا الأمريكية، أن المسنين نادرا ما يرون الأخطاء التي يرتكبونها، لأن قدرة اكتشافها تبدأ بالانخفاض مع التقدم بالعمر.

وتفيد مجلة Neurobiology of Aging بأن الدراسة أظهرت أن المسنين نادرا ما يعترفون بأخطائهم. ولا يمكن الشك بهذه النتائج لأن غالبية الناس لاحظوا هذه المسألة مرات عديدة.

ووضع علماء جامعة آيوا اختبارا بسيطا جدا للكمبيوتر، يمكن من خلاله تقييم مدى رغبة البالغين من مختلف الأعمار بالاعتراف بأخطائهم. واشترك في هذا الاختبار 38 شخصا متوسط أعمارهم 22 عاما و39 متوسط أعمارهم 68 عاما.

ومع أن المسنين نجحوا في الاختبار كما الشباب، إلا أنهم نادرا ما كانوا يرون الأخطاء التي ارتكبوها. واعترف الشباب بأخطائهم بنسبة 75% في حين أقر المسنون بها بنسبة 63%. وكشفت الدراسة أن المسنين لم يعترفوا بأخطائهم إيمانا منهم بعدم ارتكابها، لا لأنهم يدركون ما قاموا به ويعاندون.

كما راقب الباحثون عن كثب توسع حدقة عيون المشتركين في الاختبار، وتبين أن أحداق عيون الشباب توسعت عندما ظنوا أنهم أخطأوا. أما لدى المسنين، فلوحظ انخفاض استجابة الحدقة عند ارتكاب الأخطاء أو إدراك ارتكابها.

المصدر: روسيا اليوم