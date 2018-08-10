حذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اليوم من ان روسيا ستعتبر فرض دفعة ثانية محتملة من العقوبات الاميركية عليها إعلان حرب إقتصادية وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة.

وأعلنت الولايات المتحدة امس عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم عميل مزدوج سابق روسي بغاز الاعصاب نوفيتشوك في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض دفعة ثانية من العقوبات المشددة في المستقبل.

وقال مدفيديف كما نقلت عنه “وكالة انترفاكس”: “إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك او استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الامور بوضوح: إنه اعلان حرب إقتصادية. بالتالي يجب ان نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل إقتصادية وسياسية واذا لزم الامر عبر وسائل أخرى ، وعلى أصدقائنا الاميركيين أن يفهموا ذلك”.

وكان الكرملين ندد امس باعلان الدفعة الاولى من العقوبات الاميركية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية معتبرا أنها “غير مقبولة وغير شرعية”، واعدا بالرد.

والدفعة الثانية التي وصفت بأنها “مشددة” من قبل مسؤول أميركي يمكن ان تصل الى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الاميركية او حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالات