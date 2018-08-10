الملتقى الثقافي اللبناني يدعوكم لحضور امسية شعرية عربية في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2018 - 11:12
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وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة استهداف العداون لحافلة طلاب في ضحيان بصعدة الى 51 شهيدا و 79 جريحا
مصادر يمنية: أكثر من 3 اطفال من شهداء مجزرة العدوان في ضحيان لا يزالون مفقودين
قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان في اليمن تؤكد أن جريمة العدوان المروعة في صعدة لن تمر دون رد مضاعف
رابطة علماء اليمن: لا خيار ولا حل ولا مخرج ليمننا إلا بالجهاد وندعو أبناء الشعب لتحمل المسؤولية بمواجهة العدوان الغاشم
حزب الله: ندين بشدة هذه المذابح وهذا القتل الذريع في اليمن الذي يكشف حجم الفشل الذي مني به هذا العدوان المتمادي
حزب الله: التحالف السعودي الاميركي لجأ الى اسوأ اشكال الإرهاب ليغطي على اخفاقاته وهزائمه العسكرية أمام رجال اليمن
الخارجية الإيرانية: تصعيد القصف للمناطق السكنية في اليمن مؤشر على هزائم قوات التحالف المتتالية في الجبهات
الخارجية السورية تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان ضد حافلة في اليمن والتي "تكشف الطبيعة الوحشية للنظام السعودي"
القوة الصاروخية اليمنية: إطلاق صاروخ بالستي قصير المدى على تجمعات لقوى العدوان بمعسكر ام الريش في مأرب
وسائل اعلام فلسطينية: التوصل الى اتفاق تهدئة جديدة في قطاع غزة بوساطة مصرية ابتداء من منتصف الليل الفائت
الفلسطينيون في قطاع غزة يحيون عصر اليوم جمعة "الحرية والحياة" للتأكيد على حق العودة والمطالبة بكسر الحصار
الرئيس نبيه بري: ثمة جو إيجابي على خط التواصل لكن ذلك لا يعني قرب الحل الحكومي
الحريري من عين التينة: لا تدخلات خارجية في تأليف الحكومة وما يحدث هو مشكلة حصص
مصادر التيار الوطني الحر: اللقاء بين الحريري وباسيل كان إيجابياً للغاية وتم خلاله التأكيد على قيام حكومة وحدة وطنية
جمعية الوفاق البحرينية: ملف التجنيس السياسي في البلاد قنبلة موقوتة يحتاج إلى مراجعة وطنية وحلحلة ضرورية
العراق: اعادة فرز الاصوات يمنح الحشد الشعبي مقعدا اضافيا ويبقي تحالف سائرون بقيادة السيد الصدر في الطليعة
رئيس الوزراء الروسي: موسكو ستعتبر فرض عقوبات اميركية عليها "إعلان حرب إقتصادية" وسترد عليها بكل الوسائل
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
الملتقى الثقافي اللبناني يدعوكم لحضور امسية شعرية عربية في النبطية
منذ 9 mins
10 August، 2018
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الملتقى الثقافي اللبناني يدعوكم لحضور امسية شعرية عربية في النبطية
المصدر:
انترنت
الملتقى الثقافي اللبناني
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